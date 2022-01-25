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    Петкович: Заслуженная или нет победа Германии, можно поспорить

    Прочие Гандбол
    Главный тренер сборной России Велимир Петкович после заключительного матча команды на чемпионате Европы сказал, что доволен итогами турнира.

    Велимир Петкович
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    Велимир Петкович

    В заключительном матче основного раунда чемпионата Европы сборная России проиграла национальной команде Германии со счетом 29:30 (12:16).

    «Поздравляю коллегу Альфреда Гисласона и сборную Германии с победой, хотя насколько она заслуженная, можно поспорить.

    Мы на последних минутах вели, владели мячом и имели шансы решить матч в свою пользу.

    Не хочу ничего говорить о судействе, эмоции после игры еще не остыли. Нужно пересмотреть встречу, чтобы делать выводы.

    В целом, я горд тем, что моя команда показала на этом турнире, он еще раз показал, что мы на верном пути.

    Мы на равных играли с такими великими гандбольными нациями, как Норвегия, Испания и Германия. Поэтому возвращаемся в Москву довольными», — сказал Петкович «Спорт-Экспрессу».

    Россияне на чемпионате Европы одержали три победы при одной ничьей и трех поражениях.

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