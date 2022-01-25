Петкович: Заслуженная или нет победа Германии, можно поспорить

Главный тренер сборной Россиипосле заключительного матча команды на чемпионате Европы сказал, что доволен итогами турнира.

В заключительном матче основного раунда чемпионата Европы сборная России проиграла национальной команде Германии со счетом 29:30 (12:16).

«Поздравляю коллегу Альфреда Гисласона и сборную Германии с победой, хотя насколько она заслуженная, можно поспорить.

Мы на последних минутах вели, владели мячом и имели шансы решить матч в свою пользу.

Не хочу ничего говорить о судействе, эмоции после игры еще не остыли. Нужно пересмотреть встречу, чтобы делать выводы.

В целом, я горд тем, что моя команда показала на этом турнире, он еще раз показал, что мы на верном пути.

Мы на равных играли с такими великими гандбольными нациями, как Норвегия, Испания и Германия. Поэтому возвращаемся в Москву довольными», — сказал Петкович «Спорт-Экспрессу».

Россияне на чемпионате Европы одержали три победы при одной ничьей и трех поражениях.