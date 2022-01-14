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    Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧЕ

    Прочие Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию
    На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония) завершилось выступление дуэтов в ритм-танце.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

    Третье место перед призвольным танцем занимают итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

    Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили весьма скромные баллы (73,32) и располагаются на восьмом месте после ритм-танца.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
    Танцы на льду. Ритм-танец

    1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 87,89.
    2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 86,45
    3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83,35.
    4. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 79,97
    5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 77,99.
    6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания)— 75,83
    7. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 74,45.
    8. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 73,32.

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