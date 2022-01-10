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    Последний этап Кубка мира по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса

    Прочие ЛыжиКоронавирус в спорте
    По информации Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), заключительный седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) не состоится из-за коронавируса. Это должен был быть последний этап перед Олимпиадой-2022.

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    «В сложившейся эпидемиологической ситуации 100%-ная безопасность спортсменов не может быть гарантирована. Непривитые люди рано или поздно заразятся из-за высокой контагиозности вируса и рискованных контактов, что приведёт к карантину большого количества других людей, в том числе иностранных спортсменов.

    Текущая эпидемиологическая ситуация в стране неудовлетворительная, и мы в первую очередь пытаемся поддерживать работу объектов критической инфраструктуры. При этом мы предпочитаем не рекомендовать мероприятия, создающие дополнительные риски заражения», — говорится в заявлении института общественного здравоохранения Словении.

    Турнир в Планице должен был пройти с 22 по 23 января. Ранее был отменен шестой этап в Ле Рус (Франция).

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