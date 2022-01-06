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    Латыпов заразился коронавирусом

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    Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Отмечается, что спортсмен изолирован от команды.

    «Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении СБР.

    Напомним, Латыпов выиграли серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин готовился выступить на январских этапах, которые пройдут в Оберхофе, Рупольдинге (Германия) и Антхольце (Италия), а также в болгарском Белмекене.

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