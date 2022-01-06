Латыпов заразился коронавирусом

Российский биатлонистзаразился коронавирусом, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Отмечается, что спортсмен изолирован от команды.

«Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении СБР.

Напомним, Латыпов выиграли серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин готовился выступить на январских этапах, которые пройдут в Оберхофе, Рупольдинге (Германия) и Антхольце (Италия), а также в болгарском Белмекене.