В Китае за два месяца до Олимпиады отменили соревнования по фигурному катанию

Они были запланированы с 6 по 12 декабря Фото: globallookpress.com
«В связи с недавним ростом заболеваемости в стране, в целях эффективной защиты здоровья спортсменов, тренеров, судей и персонала, в соответствии с последними требованиями профилактики эпидемий и борьбы с ними после тщательного анализа было принято решение о переносе национальных соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22, которые были запланированы с 6 по 12 декабря.
Новая дата проведения мероприятий будет сообщена позднее с учетом эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении Ассоциации.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.