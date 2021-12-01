В Китае за два месяца до Олимпиады отменили соревнования по фигурному катанию

Ассоциация фигурного катания Китая выступила с неожиданным заявлением о переносе чемпионата Китая по фигурному катанию из-за распространения нового штамма COVID-19.

«В связи с недавним ростом заболеваемости в стране, в целях эффективной защиты здоровья спортсменов, тренеров, судей и персонала, в соответствии с последними требованиями профилактики эпидемий и борьбы с ними после тщательного анализа было принято решение о переносе национальных соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22, которые были запланированы с 6 по 12 декабря.

Новая дата проведения мероприятий будет сообщена позднее с учетом эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении Ассоциации.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.