Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Мазепин — 18-й

Голландский пилот «Ред Булла»стал победителем Гран-при Мексики — 18-го этапа чемпионата «Формулы-1».

Вторым стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отставший от голландца на 16,555 секунды. Тройку лучших замкнул Серхио Перес («Ред Булл»).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал 18-м, став последним их тех, кто смог завершить гонку.

По ходу дистанции с трассы сошли его партнер по команде Мик Шумахер и Юки Цунода из «Альфа Таури». Они попали в аварию еще на первом круге.

Ферстаппен сохранил лидерство в зачете пилотов и увеличил свой отрыв от Хэмилтона. Самый быстрый круг у Валттери Боттаса из «Мерседеса», который финишировал только 15-м.

Гран-при Мексики. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845

5. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,037

6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга

15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход

20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.