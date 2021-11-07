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    Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Мазепин — 18-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики — 18-го этапа чемпионата «Формулы-1».

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Вторым стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отставший от голландца на 16,555 секунды. Тройку лучших замкнул Серхио Перес («Ред Булл»).

    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал 18-м, став последним их тех, кто смог завершить гонку.

    По ходу дистанции с трассы сошли его партнер по команде Мик Шумахер и Юки Цунода из «Альфа Таури». Они попали в аварию еще на первом круге.

    Ферстаппен сохранил лидерство в зачете пилотов и увеличил свой отрыв от Хэмилтона. Самый быстрый круг у Валттери Боттаса из «Мерседеса», который финишировал только 15-м.

    Гран-при Мексики. Итоговая классификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555
    3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552
    4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845
    5. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,037
    6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
    7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
    8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
    10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
    11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
    12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
    13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
    14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга
    15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга
    16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
    17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
    18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга
    19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
    20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.

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