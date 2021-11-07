Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Мазепин — 18-й

Вторым стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отставший от голландца на 16,555 секунды. Тройку лучших замкнул Серхио Перес («Ред Булл»).
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал 18-м, став последним их тех, кто смог завершить гонку.
По ходу дистанции с трассы сошли его партнер по команде Мик Шумахер и Юки Цунода из «Альфа Таури». Они попали в аварию еще на первом круге.
Ферстаппен сохранил лидерство в зачете пилотов и увеличил свой отрыв от Хэмилтона. Самый быстрый круг у Валттери Боттаса из «Мерседеса», который финишировал только 15-м.
Гран-при Мексики. Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555
3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845
5. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,037
6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга
15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.