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    Аверины взяли серебро и бронзу чемпионата мира в упражнении с лентой

    Прочие Художественная гимнастика
    Россиянки Дина и Арина Аверины завоевали соответственно серебряную и бронзовую медали в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

    Дина и Арина Аверины
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    Дина и Арина Аверины

    Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. Арина получила за свое выступление оценку 23,450 балла.

    Российская команда пыталась оспорить результат, но протест был отклонен.

    Художественная гимнастика
    Чемпионат мира. Китакюсю (Япония)
    Лента. Финал

    1. Алина Горносько (Белоруссия) — 23,950
    2. Дина Аверина (Россия) — 23,900
    3. Арина Аверина (Россия) — 23,450
    4. Кристина Пограничная (Украина) — 21,950
    5. Татьяна Воложанина (Болгария) — 21,900
    6. Александра Аджиурджиукулезе (Италия) — 21,500
    7. Екатерина Веденеева (Словения) — 21,450
    8. Боряна Калейн (Болгария) — 21,000

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