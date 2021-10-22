Боттас показал лучший результат в первой практике Гран-при США

Свой лучший круг на трассе в Остине финн преодолел за 1 минуту 34,874 секунды.
Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,045), третьим — гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,932).
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, который вылетел с трассы на одном из кругов, стал 20-м (+7,365).
Гран-при США. Первая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,874
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,045
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,932
4. Шарль Леклер («Феррари») +1,460
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,634
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,737
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,924
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,981
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,000
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,092
11. Джордж Расселл («Уильямс») +2,096
12. Эстебан Окон («Альпин») +2,098
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,108
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,145
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,194
16. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,584
17. Николас Латифи («Уильямс») +2,589
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,080
19. Мик Шумахер («Хаас») +3,992
20. Никита Мазепин («Хаас») +7,365.