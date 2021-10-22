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    Боттас показал лучший результат в первой практике Гран-при США

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    Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике на этапе чемпионата Формулы-1 — Гран-при США.

    Валттери Боттас
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    Валттери Боттас

    Свой лучший круг на трассе в Остине финн преодолел за 1 минуту 34,874 секунды.

    Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,045), третьим — гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,932).

    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, который вылетел с трассы на одном из кругов, стал 20-м (+7,365).

    Гран-при США. Первая тренировка

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,874
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,045
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,932
    4. Шарль Леклер («Феррари») +1,460
    5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,634
    6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,737
    7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,924
    8. Ландо Норрис («Макларен») +1,981
    9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,000
    10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,092
    11. Джордж Расселл («Уильямс») +2,096
    12. Эстебан Окон («Альпин») +2,098
    13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,108
    14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,145
    15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,194
    16. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,584
    17. Николас Латифи («Уильямс») +2,589
    18. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,080
    19. Мик Шумахер («Хаас») +3,992
    20. Никита Мазепин («Хаас») +7,365.

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