Боттас показал лучший результат в первой практике Гран-при США

Пилот «Мерседеса»показал лучшее время в первой свободной практике на этапе чемпионата Формулы-1 — Гран-при США.

Свой лучший круг на трассе в Остине финн преодолел за 1 минуту 34,874 секунды.

Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,045), третьим — гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,932).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, который вылетел с трассы на одном из кругов, стал 20-м (+7,365).

Гран-при США. Первая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,874

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,045

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,932

4. Шарль Леклер («Феррари») +1,460

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,634

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,737

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,924

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,981

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,000

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,092

11. Джордж Расселл («Уильямс») +2,096

12. Эстебан Окон («Альпин») +2,098

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,108

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,145

15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,194

16. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,584

17. Николас Латифи («Уильямс») +2,589

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,080

19. Мик Шумахер («Хаас») +3,992

20. Никита Мазепин («Хаас») +7,365.