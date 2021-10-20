Волейболист Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг

Российский волейболистдисквалифицирован на 9 месяцев по итогам перепроверки допинг-теста, сданного в мае 2013 года.

По сообщению японского клуба «Сантори Санбердз», за который Дмитрий выступает с 2018 года, уведомление об отстранении игрока поступило от Международной федерации волейбола (FIVB).

Волейболист был обвинен в использовании запрещенного метилгексанамина . Дисквалификация действует с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Сообщается, что после истечения срока дисквалификации Мусэрский вернется к тренировкам.

В начале июня этого года Дмитрий Мусэрский сыграл 5 матчей за сборную России в Лиге Наций-2021, а в состав на Олимпиаду-2020 в Токио не вошел, по официальным объяснениям — из-за травмы.

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила, что на сборную России по волейболу не будут наложены санкции после дисквалификации игрока.

«Это дело является частью расследования, начатого FIVB после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предоставило данные и образцы допинг-тестов, собранные в московской лаборатории.

Игрок признал, что совершил нарушение антидопинговых правил. Никаких последствий для команды не будет», — цитирует ТАСС сообщение FIVB.