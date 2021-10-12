IBU аннулировал результаты Зайцевой на ОИ-2014 в Сочи, Россия потеряла серебро в эстафете

(IBU) аннулировал результаты россиянки, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В финишных протоколах IBU, обновленных 29 сентября, указано, что результаты аннулированы в рамках решения Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

В Сочи биатлонистка завоевала серебро в женской эстафете, заняла 28-е место в спринте, 11-е в гонке преследования, 15-е в индивидуальной гонке, 23-е в масс-старте и 5-е в смешанной эстафете.

В женской эстафете вместе с Зайцевой за Россию выступали Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина. Сейчас на первом месте в протоколе числится сборная Украины, на втором — Норвегии, на третьем — Чехии.