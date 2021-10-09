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    WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

    WADA
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    WADA

    Дисциплинарный комитет ранее выступил с такой рекомендацией, а Исполком WADA ее одобрил. Московской антидопинговой лаборатории в итоге запрещено проводить анализы на допинг.

    «Исполком WADA одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации отозвать разрешение Московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

    Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении Исполкома», — сообщается на официальном сайте WADA.

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