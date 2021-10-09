WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

(WADA) отозвало аккредитацию

Дисциплинарный комитет ранее выступил с такой рекомендацией, а Исполком WADA ее одобрил. Московской антидопинговой лаборатории в итоге запрещено проводить анализы на допинг.

«Исполком WADA одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации отозвать разрешение Московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении Исполкома», — сообщается на официальном сайте WADA.