Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции

При этом британец не сможет стартовать с первого места в гонке, так как ранее получил штраф в десять позиций за замену мотора.
Вторым в квалификации стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Замкнул тройку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м.
Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.22,868
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.22,998
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 1.23,196
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.23,265
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1.23,326
6. Фернандо Алонсо («Альпин») 1.23,477
7. Серхио Перес («Ред Булл») 1.23,706
8. Ландо Норрис («Макларен») 1.23,954
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1.24,305
10. Юки Цунода («Альфа Таури») 1.24,368
Не прошли в третий сегмент:
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.24,795
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,842
13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.25,007
14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.25,200
15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,177
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.25,881
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.26,086
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:26.430
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:27.525
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.28,449.