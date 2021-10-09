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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 16-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Турции.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    При этом британец не сможет стартовать с первого места в гонке, так как ранее получил штраф в десять позиций за замену мотора.

    Вторым в квалификации стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Замкнул тройку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м.

    Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.22,868
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.22,998
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 1.23,196
    4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.23,265
    5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1.23,326
    6. Фернандо Алонсо («Альпин») 1.23,477
    7. Серхио Перес («Ред Булл») 1.23,706
    8. Ландо Норрис («Макларен») 1.23,954
    9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1.24,305
    10. Юки Цунода («Альфа Таури») 1.24,368

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.24,795
    12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,842
    13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.25,007
    14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.25,200
    15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,177

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.25,881
    17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.26,086
    18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:26.430
    19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:27.525
    20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.28,449.

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