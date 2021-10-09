Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции

Пилот «Мерседеса»выиграл квалификацию 16-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Турции.

При этом британец не сможет стартовать с первого места в гонке, так как ранее получил штраф в десять позиций за замену мотора.

Вторым в квалификации стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Замкнул тройку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м.

Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.22,868

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.22,998

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 1.23,196

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.23,265

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1.23,326

6. Фернандо Алонсо («Альпин») 1.23,477

7. Серхио Перес («Ред Булл») 1.23,706

8. Ландо Норрис («Макларен») 1.23,954

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1.24,305

10. Юки Цунода («Альфа Таури») 1.24,368

Не прошли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.24,795

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,842

13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.25,007

14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.25,200

15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,177

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.25,881

17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.26,086

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:26.430

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:27.525

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.28,449.