Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Мазепин стал последним

На предпоследнем круге голландский гонщику обошел действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».
Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена Серхио Перес, который на финише обогнал пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.
Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», завершил гонку на последнем, 20-м месте. На одну строчку выше финишировал его товарищ по команде Мик Шумахер.
Ферстаппен продолжает лидировать в зачете пилотов, а «Ред Булл» — в Кубке конструкторов.
«Формула-1». Чемпионат мира
7-й этап. «Гран-при Франции»
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — Leader
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 2,904
3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 8,811
4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 14,618
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.04.032
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.15.857
7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.16.596
8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.17.695
9. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.19.666
10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.31.946
11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.39.337
12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг
14. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг
15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
16. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг
17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг
19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1 круг