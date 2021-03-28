Хэмилтон выиграл первую гонку сезона «Формулы-1», Мазепин сошел на первом круге

Вторым стал голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), замкнул тройку партнер британца по команде финн Вальттери Боттас.
Дебютант «королевских гонок» Никита Мазепин сошел в дистанции на первом круге. Машина вылетела с трассы, врезалась в барьеры и разбилась.
Партнер Мазепина по «Хаасу» немец Мик Шумахер расположился в протоколе на 16-м месте.
Первую гонку после возвращения в «Формулу-1» провел испанец Фернандо Алонсо. Пилот «Альпина» также не добрался до финиша из-за проблем с тормозами.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии 16–18 апреля.
«Формула-1». Чемпионат мира
1-й этап. «Гран-при Бахрейна»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 0,745
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 37,383
4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 46,466
5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 52,047
6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 59,090
7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 66,004
8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 67,100
9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 85,692
10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 86,713
11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 88,864
12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг
14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
15. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг
Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Николас Латифи (Канада, Williams), Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Никита Мазепин (Россия, Haas).