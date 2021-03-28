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    Хэмилтон выиграл первую гонку сезона «Формулы-1», Мазепин сошел на первом круге

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил в гонке на первом этапе Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Вторым стал голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), замкнул тройку партнер британца по команде финн Вальттери Боттас.

    Дебютант «королевских гонок» Никита Мазепин сошел в дистанции на первом круге. Машина вылетела с трассы, врезалась в барьеры и разбилась.

    Партнер Мазепина по «Хаасу» немец Мик Шумахер расположился в протоколе на 16-м месте.

    Первую гонку после возвращения в «Формулу-1» провел испанец Фернандо Алонсо. Пилот «Альпина» также не добрался до финиша из-за проблем с тормозами.

    Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии 16–18 апреля.

    «Формула-1». Чемпионат мира
    1-й этап. «Гран-при Бахрейна»

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader
    2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 0,745
    3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 37,383
    4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 46,466
    5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 52,047
    6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 59,090
    7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 66,004
    8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 67,100
    9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 85,692
    10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 86,713
    11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 88,864
    12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
    13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг
    14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
    15. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
    16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

    Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Николас Латифи (Канада, Williams), Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Никита Мазепин (Россия, Haas).

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