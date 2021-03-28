Хэмилтон выиграл первую гонку сезона «Формулы-1», Мазепин сошел на первом круге

Британский пилот «Мерседеса»победил в гонке на первом этапе Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне.

Вторым стал голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), замкнул тройку партнер британца по команде финн Вальттери Боттас.

Дебютант «королевских гонок» Никита Мазепин сошел в дистанции на первом круге. Машина вылетела с трассы, врезалась в барьеры и разбилась.

Партнер Мазепина по «Хаасу» немец Мик Шумахер расположился в протоколе на 16-м месте.

Первую гонку после возвращения в «Формулу-1» провел испанец Фернандо Алонсо. Пилот «Альпина» также не добрался до финиша из-за проблем с тормозами.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии 16–18 апреля.

«Формула-1». Чемпионат мира

1-й этап. «Гран-при Бахрейна»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 0,745

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 37,383

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 46,466

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 52,047

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 59,090

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 66,004

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 67,100

9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 85,692

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 86,713

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 88,864

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Николас Латифи (Канада, Williams), Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Никита Мазепин (Россия, Haas).