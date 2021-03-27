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    Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду

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    Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Для России это первая победа в танцах на льду на ЧМ за последние 12 лет. В последний раз золотые медали в этом виде программы завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин в 2009 году.

    Серебряные медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Замкнули тройку призеров канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

    Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
    Танцы на льду. Произвольный танец

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 133,02
    2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 130,98
    3. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 128,66
    4. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 127,54
    5. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 125,75
    6. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 124,16
    7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 119,50
    8. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 119,01
    9. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 113,43
    10. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 112,87
    11. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 111,87
    12. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай) — 108,93
    13. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 108,71
    14. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 107,21
    15. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 106,89
    16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 103,56
    17. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 102,90
    18. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 100,80
    19. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 99,96
    20. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 99,79

    Итоговое положение

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 221,17
    2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 214,71
    3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 214,35
    4. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 212,69
    5. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 208,77
    6. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 205,20
    7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 196,92
    8. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 196,88
    9. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 188,51
    10. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 188,45
    11. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 186,13
    12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 183,33
    13. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай) — 182,90
    14. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 180,71
    15. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 178,18
    16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 173,55
    17. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 169,70
    18. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 168,33
    19. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 167,81
    20. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 167,34

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