Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду

Для России это первая победа в танцах на льду на ЧМ за последние 12 лет. В последний раз золотые медали в этом виде программы завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин в 2009 году.
Серебряные медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Замкнули тройку призеров канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Танцы на льду. Произвольный танец
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 133,02
2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 130,98
3. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 128,66
4. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 127,54
5. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 125,75
6. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 124,16
7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 119,50
8. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 119,01
9. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 113,43
10. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 112,87
11. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 111,87
12. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай) — 108,93
13. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 108,71
14. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 107,21
15. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 106,89
16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 103,56
17. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 102,90
18. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 100,80
19. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 99,96
20. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 99,79
Итоговое положение
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 221,17
2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 214,71
3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 214,35
4. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 212,69
5. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 208,77
6. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 205,20
7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 196,92
8. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 196,88
9. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 188,51
10. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 188,45
11. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 186,13
12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 183,33
13. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай) — 182,90
14. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 180,71
15. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 178,18
16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 173,55
17. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 169,70
18. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 168,33
19. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 167,81
20. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 167,34