Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду

Россиянеодержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Для России это первая победа в танцах на льду на ЧМ за последние 12 лет. В последний раз золотые медали в этом виде программы завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин в 2009 году.

Серебряные медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Замкнули тройку призеров канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 133,02

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 130,98

3. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 128,66

4. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 127,54

5. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 125,75

6. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 124,16

7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 119,50

8. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 119,01

9. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 113,43

10. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 112,87

11. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 111,87

12. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай) — 108,93

13. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 108,71

14. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 107,21

15. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 106,89

16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 103,56

17. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 102,90

18. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 100,80

19. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 99,96

20. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 99,79

Итоговое положение

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 221,17

2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 214,71

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 214,35

4. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 212,69

5. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 208,77

6. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 205,20

7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 196,92

8. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 196,88

9. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 188,51

10. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 188,45

11. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 186,13

12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 183,33

13. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай) — 182,90

14. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 180,71

15. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 178,18

16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 173,55

17. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 169,70

18. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 168,33

19. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 167,81

20. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 167,34