России нужно подтвердить третью олимпийскую путевку в мужском фигурном катании

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)рассказал, что нашей стране надо подтвердить третью путевку на Олимпиаду в Пекине.

На чемпионате мира в мужском одиночном катании выступали два российских участника — Михаил Коляда (5-е место) и Евгений Семененко (8-е).

Так как сумма их мест оказалась равна 13, по правилам отбора сборная России получила право выставить трех фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, а также на следующем чемпионате мира

«По итогам чемпионата мира в мужском одиночном катании мы получили максимальную квоту на следующее мировое первенство.

Что касается Олимпийских игр, то по новым правилам мы получили право на использование третьей квоты.

Мы должны это право реализовать на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе, это произойдет, если наш спортсмен там займет место в шестерке сильнейших», — приводит слова Когана «РИА Новости».

Коган отметил, что в Оберстдорфе должен выступать спортсмен, который не участвовал в чемпионате мира в Стокгольме.

«Это должен быть не Коляда и не Семененко. Но при этом тот спортсмен, который будет выступать в Оберстдорфе, также будет подтверждать путевку для страны, а не для себя лично», — подчеркнул гендиректор ФФККР.

Nebelhorn Trophy должен пойти с 22 по 25 сентября 2021 года.