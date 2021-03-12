Егорова и Калкенберг поделили золото спринта на этапе Кубка IBU в Австрии

Российская биатлонисткаи норвежкаподелили золото в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Обе спортсменки прошли гонку без промахов.

Тройку призеров соревнований замкнула итальянка Ребекка Пасслер, которая была точна на рубежах, но уступила лидерам 15,6 секунды.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия

Спринт. Женщины

1. Анастасия Егорова (Россия) и Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 20.12,6 (0).

3. Ребекка Пасслер (Италия) — +15,6 (0)...

6. Елизавета Каплина (Россия) — +24,6 (0)...

8. Екатерина Носкова (Россия) — +30,3 (2).

9. Анастасия Шевченко (Россия) — +34,3 (1)...

16. Анастасия Гореева (Россия) — +52,4 (3)...

20. Валерия Васнецова (Россия) — +56,6 (2)...

37. Наталья Гербулова (Россия) — +1.32,2 (3)...

94. Алина Кудисова (Россия) — +3.27,4 (6).