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    Егорова и Калкенберг поделили золото спринта на этапе Кубка IBU в Австрии

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    Российская биатлонистка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Охейм Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

    Анастасия Егорова
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    Анастасия Егорова

    Обе спортсменки прошли гонку без промахов.

    Тройку призеров соревнований замкнула итальянка Ребекка Пасслер, которая была точна на рубежах, но уступила лидерам 15,6 секунды.

    Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия
    Спринт. Женщины

    1. Анастасия Егорова (Россия) и Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 20.12,6 (0).
    3. Ребекка Пасслер (Италия) — +15,6 (0)...
    6. Елизавета Каплина (Россия) — +24,6 (0)...
    8. Екатерина Носкова (Россия) — +30,3 (2).
    9. Анастасия Шевченко (Россия) — +34,3 (1)...
    16. Анастасия Гореева (Россия) — +52,4 (3)...
    20. Валерия Васнецова (Россия) — +56,6 (2)...
    37. Наталья Гербулова (Россия) — +1.32,2 (3)...
    94. Алина Кудисова (Россия) — +3.27,4 (6).

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