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    Вяльбе: Считаю, что команда Крамера к чемпионату мира не готова

    Прочие Лыжи
    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала группу тренера Маркуса Крамера за плохую готовность к чемпионату мира в Оберстдорфе (Германия).

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    Лидеры группы Крамера Юлия Ступак, Евгений Белов, Артем Мальцев и Сергей Устюгов на турнире пока не завоевали медалей.

    «Юля не знает, что с ней происходит, Маркус не говорит. Думаю, он об этом будет думать после чемпионата, сейчас ему сложно говорить, потому что уже ничего реально не сделаешь.

    Я имею полное право высказать свое личное мнение. Как ему, так и средствам массовой информации. Я считаю, что его команда к чемпионату мира не готова.

    Юлию я не вижу в лидерах сегодня. Белов просто провалился. Надеюсь, что завтра Артем Мальцев поправит ситуацию этой команды», — заявила Вяльбе «Спорт-Экспрессу».

    В прошедшей женской индивидуальной гонке лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место.

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