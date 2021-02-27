Устюгов отказался бежать командный спринт на ЧМ из-за болей в ноге

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)объявила, чтоотказался бежать командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«У нас есть 30 минут, чтобы принять решение, кто побежит. Устюгов отказался, сославшись на больную ногу. Сказал, что она не держит на спусках.

Сейчас будем разговаривать с Александром Большуновым. Он не очень хотел бы бежать с Глебом Ретивых, потому что тот чистый спринтер. Здесь очень сложная трасса.

У нас есть еще Александр Терентьев, который бегает и спринт, и дистанции», — сказала Вяльбе в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что 27 февраля Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне.

ЧМ продлится с 24 февраля по 7 марта.