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    Устюгов отказался бежать командный спринт на ЧМ из-за болей в ноге

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    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что Сергей Устюгов отказался бежать командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе.

    Сергей Устюгов
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    Сергей Устюгов

    «У нас есть 30 минут, чтобы принять решение, кто побежит. Устюгов отказался, сославшись на больную ногу. Сказал, что она не держит на спусках.

    Сейчас будем разговаривать с Александром Большуновым. Он не очень хотел бы бежать с Глебом Ретивых, потому что тот чистый спринтер. Здесь очень сложная трасса.

    У нас есть еще Александр Терентьев, который бегает и спринт, и дистанции», — сказала Вяльбе в эфире «Матч-ТВ».

    Напомним, что 27 февраля Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне.

    ЧМ продлится с 24 февраля по 7 марта.

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