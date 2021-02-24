Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ-2021 в Торуне

Российские легкоатлеты пропустят соревнования в помещении в рамках чемпионата Европы 2021 года, который пройдет в Торуне с 4 по 7 марта.

По данным Всероссийской федерации легкой атлетики, российским спортсменам не предоставили нейтральный статус. Это должна была сделать Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics).

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении.

Мы понимаем всю горечь и разочарование атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — пишет сайт ВФЛА.