Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ-2021 в Торуне

Анжелика Сидорова Фото: globallookpress.com
По данным Всероссийской федерации легкой атлетики, российским спортсменам не предоставили нейтральный статус. Это должна была сделать Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics).
«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении.
Мы понимаем всю горечь и разочарование атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — пишет сайт ВФЛА.