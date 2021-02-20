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    Главный тренер сборной России по биатлону пропустит окончание ЧМ по состоянию здоровья

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    Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит окончание ЧМ по состоянию здоровья, сообщает 20 февраля пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

    Валерий Польховский
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    Валерий Польховский

    «В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов», — говорится в заявлении СБР.

    Отмечается, что в настоящий момент состояние здоровья 67-летнего специалиста является стабильным, он находится в гостинице под присмотром врачей сборной.

    Сборной России предстоит провести на ЧМ еще четыре гонки: мужская и женская эстафеты, а также мужской и женский масс-старт.

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