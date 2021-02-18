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    Аликин: Пускай тренеры сборной России задумаются о том, что они творят

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    Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался об итогах сингл-микста для на чемпионате мира в Поклюке.

    Владимир Аликин
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    Владимир Аликин

    Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова показали 11-й результат. Победу одержали французы Антонин Гигонна и Жулия Симон.

    «Результат говорит сам за себя. Павлова не "стартовала" в гонке, ее готовили к миксту. И Латыпов бежал "на червячка".

    Они вот побежали, и что толку? Отдохнули так, что бегут "на червячка". Спортсмены не готовы — о каком результате можно говорить? Две минуты проиграть!

    Посмотрите, кому мы проигрываем! Пускай тренеры задумаются о том, что они творят.

    Тем более, что Латыпову и Павловой дали отдохнуть, они гонки не бежали. Они готовились специально и целенаправленно к этому старту, и толку?

    Погода нормальная, лыжи едут нормально. Дальше что? Вот сейчас и послушаем, что скажут тренеры по поводу провала в гонке, посмотрим, какие причины они назовут», — сказал Аликин Sport24.

    Сборная России еще не завоевала ни одной медали на чемпионате мира.

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