Аликин: Пускай тренеры сборной России задумаются о том, что они творят

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлонувысказался об итогах сингл-микста для на чемпионате мира в Поклюке.

Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова показали 11-й результат. Победу одержали французы Антонин Гигонна и Жулия Симон.

«Результат говорит сам за себя. Павлова не "стартовала" в гонке, ее готовили к миксту. И Латыпов бежал "на червячка".

Они вот побежали, и что толку? Отдохнули так, что бегут "на червячка". Спортсмены не готовы — о каком результате можно говорить? Две минуты проиграть!

Посмотрите, кому мы проигрываем! Пускай тренеры задумаются о том, что они творят.

Тем более, что Латыпову и Павловой дали отдохнуть, они гонки не бежали. Они готовились специально и целенаправленно к этому старту, и толку?

Погода нормальная, лыжи едут нормально. Дальше что? Вот сейчас и послушаем, что скажут тренеры по поводу провала в гонке, посмотрим, какие причины они назовут», — сказал Аликин Sport24.

Сборная России еще не завоевала ни одной медали на чемпионате мира.