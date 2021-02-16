Давидова выиграла индивидуальную гонку на ЧМ, Миронова — пятая

Маркета Давидова Фото: globallookpress.com
Давидова завоевала золото, преодолев 15-километровую дистанцию без промахов.
Второе место заняла шведка Ханна Эберг, третье — норвежка Ингрид Тандревольд.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая с двумя промахами пятый результат.
Поклюка (Словения)
Чемпионат мира. Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 27,9 (1)
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 1.04,0 (1)
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.52,2 (2)
5. Светлана Миронова (Россия) — 2.05,8 (2)
6. Селина Гаспарин (Швейцария) — 2.09,6 (2)...
14. Лариса Куклина (Россия) — 2.28,3 (1)...
24. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.21,8 (2)...
29. Татьяна Акимова (Россия) — 3.38,9 (2)