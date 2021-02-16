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    Давидова выиграла индивидуальную гонку на ЧМ, Миронова — пятая

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    Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке.

    Маркета Давидова
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    Маркета Давидова

    Давидова завоевала золото, преодолев 15-километровую дистанцию без промахов.

    Второе место заняла шведка Ханна Эберг, третье — норвежка Ингрид Тандревольд.

    Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая с двумя промахами пятый результат.

    Поклюка (Словения)
    Чемпионат мира. Женщины
    Индивидуальная гонка 15 км

    1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0 промахов)
    2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 27,9 (1)
    3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 1.04,0 (1)
    4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.52,2 (2)
    5. Светлана Миронова (Россия) — 2.05,8 (2)
    6. Селина Гаспарин (Швейцария) — 2.09,6 (2)...
    14. Лариса Куклина (Россия) — 2.28,3 (1)...
    24. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.21,8 (2)...
    29. Татьяна Акимова (Россия) — 3.38,9 (2)

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