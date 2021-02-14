Экхофф завоевала золото ЧМ в гонке преследования

Норвежская биатлонистказавоевала золото в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке.

Несмотря на два штрафных круга, Экхофф финишировала с комфортным отрывом от преследовательниц.

Для норвежки это золото ЧМ-2021 стало уже третьим. Ранее она побеждала в смешанной эстафете и спринте.

Второе место заняла австрийка Лиза-Тереза Хаузер, третье — француженка Анаис Шевалье-Буше.

Лучшая из россиянок Ирина Казакевич показала 23-й результат.

Биатлон

Поклюка (Словения). Чемпионат мира

Женщины. Гонка преследования 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 30.38,1 (2 шт. круга)

2. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) — отставание 17,3 (1)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 33,0 (2)

4. Доротея Вирер (Италия) — 45,2 (0)

5. Франциска Пройсс (Германия) — 49,3 (2)

6. Ванесса Хинц (Германия) — 1.05,1 (0)

23. Ирина Казакевич (Россия) — 2.45,7 (3)

29. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.08,0 (3)

40. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,6 (3)