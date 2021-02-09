Польховский: Не держим в голове медального плана на чемпионат мира

Главный тренер сборной Россиирассказал о задачах команды на предстоящий чемпионат мира.

«Хорошо быть с медалями и выступить не хуже, чем в прошлом году. Такая стоит задача. Мы ее сами себе поставили.

Бороться в каждой гонке за самые высокие места. Спортсмены об этом знают. Чемпионат мира — особый старт. Здесь всё бывает.

Медальный план в голове не держим. Главное сделать всё, чтобы спортсмена со всех сторон обеспечили, подготовили, выпустили на старт в хорошем состоянии, готовым бороться.

В этом наша задача. Врачи, тренеры, массажисты, сервис — мы должны все вместе работать на результат.

Во всех звеньях есть уверенность, конечно. Между ребятами контакт есть. Всё нормально. Всё идет в рабочем порядке.

Главное сохранить это и донести до самого старта. А дальше спортсмен уже знает свое дело», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Турнир стартует смешанной эстафетой, сборную России в гонке представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.