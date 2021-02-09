ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевКто поборет австралийскую жару? Медведев и Рублев — среди фаворитов
  • 19:48
    • Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» перенесен в Турин
  • 18:02
    • Хавбек «Пари Сен-Жермен» пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной»
  • 17:34
    • Полузащитник «Зенита» получил травму в матче со сборной Иордании
  • 17:18
    • «Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Упамекано
  • 17:02
    • «Барселона» потеряла троих игроков перед матчем с «Севильей»
    Все новости спорта

    Польховский: Не держим в голове медального плана на чемпионат мира

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о задачах команды на предстоящий чемпионат мира.

    Валерий Польховский
    Валерий Польховский

    «Хорошо быть с медалями и выступить не хуже, чем в прошлом году. Такая стоит задача. Мы ее сами себе поставили.

    Бороться в каждой гонке за самые высокие места. Спортсмены об этом знают. Чемпионат мира — особый старт. Здесь всё бывает.

    Медальный план в голове не держим. Главное сделать всё, чтобы спортсмена со всех сторон обеспечили, подготовили, выпустили на старт в хорошем состоянии, готовым бороться.

    В этом наша задача. Врачи, тренеры, массажисты, сервис — мы должны все вместе работать на результат.

    Во всех звеньях есть уверенность, конечно. Между ребятами контакт есть. Всё нормально. Всё идет в рабочем порядке.

    Главное сохранить это и донести до самого старта. А дальше спортсмен уже знает свое дело», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Турнир стартует смешанной эстафетой, сборную России в гонке представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Ювентус» «Интер» в полуфинале Кубка Италии?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Справится ли «Реал» с «Хетафе» без Рамоса?
  • «Реал» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Помешают ли «молотобойцы» проходу «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному