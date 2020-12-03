Сборная России по лыжным гонкам может сняться с «Тур де Ски». Об этом заявил тренер команды

«Мы пока не знаем, как поступим с "Тур де Ски". В FIS должны подумать, что делать, не следует ли провести "Тур де Ски" только в одном месте, например, в Валь-ди-Фьемме.

Конечно, будет важно, поедут ли на "Тур" Норвегия, Швеция и другие крупные страны. Мы хотим соревноваться с лучшими, а не чтобы только Россия выступала против остального мира.

Должны выступать все лучшие спортсмены. Надеюсь, FIS подумает об этом и найдет правильное решение», — цитирует Крамера VG.

Ранее стало известно, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира до конца 2020 года. 0