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    Сборная России по лыжным гонкам может сняться с «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Сборная России по лыжным гонкам может сняться с «Тур де Ски». Об этом заявил тренер команды Маркус Крамер.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    «Мы пока не знаем, как поступим с "Тур де Ски". В FIS должны подумать, что делать, не следует ли провести "Тур де Ски" только в одном месте, например, в Валь-ди-Фьемме.

    Конечно, будет важно, поедут ли на "Тур" Норвегия, Швеция и другие крупные страны. Мы хотим соревноваться с лучшими, а не чтобы только Россия выступала против остального мира.

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    • Должны выступать все лучшие спортсмены. Надеюсь, FIS подумает об этом и найдет правильное решение», — цитирует Крамера VG.

    Ранее стало известно, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира до конца 2020 года. 0

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