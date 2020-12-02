Хабиб назвал бойца, который станет следующим чемпионом UFC в легком весе

Российский боецвыразил мнение, чтостанет следующим чемпионом UFC в легком весе.

«Я думаю, сейчас будет чемпионом Дастин Порье. Он сейчас на подъеме. Да, мне он проиграл, но до того отлично шел и после уже выиграл человека из топ-5. Думаю, у него чуть лучше шансы, чем у всех остальных», — сказал Хабиб, передает Sport24.ru.

«Майкл Чендлер? Думаю, свои лучшие годы он оставил в Bellator. Много воин там прошел, много сил оставил. Два года назад его полулегковес нокаутировал, так что в нашем дивизионе, я думаю, он не будет лучшим», — также отметил россиянин.

Напомним, 24 октября Нурмагомедова победил Джастина Гейджи удушающим приемом, защитив свой чемпионский титул. После этого он объявил о завершении карьеры в UFC. 0