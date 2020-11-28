Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Квят — десятый

Вторым стал финн Валттери Боттас, уступив напарнику по команде 289 тысячных секунды.
Голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял в квалификации третье место (+0,414) а его партнер по команде Александер Албон — четвертое (+1,010).
Россиянин из «Альфа Таури» Даниил Квят показал десятый результат, уступив Хэмилтону 1 секунду и 354 тысячных.
«Формула-1». Чемпионат мира. 15-й этап
«Гран-при Бахрейна». Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.27,264
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.27,553
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.27,678
4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.28,274
5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.28,322
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.28,417
7. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.28,419
8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.28,448
9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.28,542
10. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.28,618
11. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.29,149
12. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,165
13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.29,557
14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.31,218
15. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.28,975
16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.29,491
17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.29,810
18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.30,111
19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.30,138
20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.30,182 0