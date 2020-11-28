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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Квят — десятый

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Вторым стал финн Валттери Боттас, уступив напарнику по команде 289 тысячных секунды.

    Голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял в квалификации третье место (+0,414) а его партнер по команде Александер Албон — четвертое (+1,010).

    Россиянин из «Альфа Таури» Даниил Квят показал десятый результат, уступив Хэмилтону 1 секунду и 354 тысячных.

    «Формула-1». Чемпионат мира. 15-й этап
    «Гран-при Бахрейна». Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.27,264
    2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.27,553
    3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.27,678
    4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.28,274
    5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.28,322
    6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.28,417
    7. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.28,419
    8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.28,448
    9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.28,542
    10. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.28,618
    11. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.29,149
    12. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,165
    13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.29,557
    14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.31,218
    15. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.28,975
    16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.29,491
    17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.29,810
    18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.30,111
    19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.30,138
    20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.30,182 0

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