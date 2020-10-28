Трефилов сдал положительный тест на коронавирус

Бывший главный тренерпо гандболусдал положительный тест на COVID-19.

Трефилов при этом опроверг информацию о том, что госпитализирован в одну из московских клиник.

«Нормальное самочувствие, ничего плохого. Все нормально, подозрение на коронавирус, а там видно будет. Ну, мы сдаем тесты каждый раз. Еще будут перепроверять. Сегодня результат пришел. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока все нормально. Может быть, ошиблись», — сказал тренер «Р-Спорту».

Напомним, сборная России под руководством Трефилова завоевала четыре золотые медали чемпионатов мира, серебро Олимпиады 2008 года и золото ОИ-2016. В прошлом году он покинул свой пост по состоянию здоровья. 0