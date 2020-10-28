ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 12:50
    • Тедеско отложил переговоры о контракте со «Спартаком»
  • 16:21
    • «Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодежном первенстве
  • 15:04
    • Трефилов сдал положительный тест на коронавирус
  • 14:19
    • Гончаренко: Против «Динамо» Загреб важно использовать свои моменты
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Баварии» в Москве
    Все новости спорта

    Трефилов сдал положительный тест на коронавирус

    Прочие Гандбол
    Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сдал положительный тест на COVID-19.

    Евгений Трефилов
    Евгений Трефилов

    Трефилов при этом опроверг информацию о том, что госпитализирован в одну из московских клиник.

    «Нормальное самочувствие, ничего плохого. Все нормально, подозрение на коронавирус, а там видно будет. Ну, мы сдаем тесты каждый раз. Еще будут перепроверять. Сегодня результат пришел. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока все нормально. Может быть, ошиблись», — сказал тренер «Р-Спорту».

    Напомним, сборная России под руководством Трефилова завоевала четыре золотые медали чемпионатов мира, серебро Олимпиады 2008 года и золото ОИ-2016. В прошлом году он покинул свой пост по состоянию здоровья. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в матче?
  • «Краснодар» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Риека
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Гранада — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон