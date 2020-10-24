Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Португалии», Квят — 13-й

Шестикратный чемпион мира и лидер нынешнего сезона Формулы-1 на 0,102 секунды опередил своего финского напарника по команде и ближайшего преследователя в личном зачете Валттери Боттаса.
Третье место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») стал 13-м. Его партнер по команде, Пьер Гасли, занял 9-е место.
Напомним, что Гран-при Португалии проводят в Формуле-1 впервые с 1996 года.
«Формула-1».12-й этап
«Гран-при Португалии». Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.16,652
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.16,754
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.16,904
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.17,090
5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.17,223
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.17,437
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.17,520
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.17,525
9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.17,803
10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.17,481
11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.17,614
12. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.17,626
13.
14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.17,788
15. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.17,919
16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.18,201
17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.18,323
18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.18,364
19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.18,508
20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.18,777 0