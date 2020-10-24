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    Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Португалии», Квят — 13-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Португалии» на трассе в Портимау.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Шестикратный чемпион мира и лидер нынешнего сезона Формулы-1 на 0,102 секунды опередил своего финского напарника по команде и ближайшего преследователя в личном зачете Валттери Боттаса.

    Третье место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») стал 13-м. Его партнер по команде, Пьер Гасли, занял 9-е место.

    Напомним, что Гран-при Португалии проводят в Формуле-1 впервые с 1996 года.

    «Формула-1».12-й этап
    «Гран-при Португалии». Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.16,652
    2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.16,754
    3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.16,904
    4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.17,090
    5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.17,223
    6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.17,437
    7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.17,520
    8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.17,525
    9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.17,803
    10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.17,481
    11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.17,614
    12. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.17,626
    13. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.17,728
    14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.17,788
    15. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.17,919
    16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.18,201
    17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.18,323
    18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.18,364
    19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.18,508
    20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.18,777 0

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