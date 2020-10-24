Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Португалии», Квят — 13-й

Британский пилот «Мерседеса»выиграл квалификацию «Гран-при Португалии» на трассе в Портимау.

Шестикратный чемпион мира и лидер нынешнего сезона Формулы-1 на 0,102 секунды опередил своего финского напарника по команде и ближайшего преследователя в личном зачете Валттери Боттаса.

Третье место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») стал 13-м. Его партнер по команде, Пьер Гасли, занял 9-е место.

Напомним, что Гран-при Португалии проводят в Формуле-1 впервые с 1996 года.

«Формула-1».12-й этап

«Гран-при Португалии». Квалификация