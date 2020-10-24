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    Тренер Конора: Думаю, Гейджи сможет победить во второй половине боя с Хабибом

    Прочие Единоборства
    Оуэн Родди, тренер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Если Гейджи сможет держать Хабиба на дистанции в низкой стойке и сможет встать после тейкдауна, а такое точно будет, то после второго-третьего раунда Джастин может перехватить инициативу. Он мощный ударник.

    Хабиб — Гейджи: прогноз на бой

    Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведет себя нерационально. Если он сможет выдержать напор Хабиба, то он способен потрясти его и в итоге вырубить.

    Я поставлю на Гейджи. Думаю, он сможет победить досрочно во второй половине боя», — сказал тренер в видео на своем ютуб-канале.

    Бой Хабиб — Гейджи состоится 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби.

    Прогноз Оуэна Родди
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