Тренер Конора: Думаю, Гейджи сможет победить во второй половине боя с Хабибом

Хабиб Нурмагомедов
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«Если Гейджи сможет держать Хабиба на дистанции в низкой стойке и сможет встать после тейкдауна, а такое точно будет, то после второго-третьего раунда Джастин может перехватить инициативу. Он мощный ударник.
Хабиб — Гейджи: прогноз на бой
Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведет себя нерационально. Если он сможет выдержать напор Хабиба, то он способен потрясти его и в итоге вырубить.
Я поставлю на Гейджи. Думаю, он сможет победить досрочно во второй половине боя», — сказал тренер в видео на своем ютуб-канале.
Бой Хабиб — Гейджи состоится 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби.
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