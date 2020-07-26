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    Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC Fight Night

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    Австралиец Роберт Уиттакер победил британца Даррена Тилла в главном бою UFC Fight Night.

    Роберт Уиттакер
    Роберт Уиттакер

    Уиттакер одержал победу единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

    У 29-летнего Уиттакера теперь 22 победы и 5 поражений. Британец одержал 18 побед, потерпел 3 поражения, еще один его бой завершился ничьей.

    Что касается россиян, то Мовсар Евлоев победил англичанина Майка Гранди единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28, а Рамазан Эмеев одержал победу над немцем Никласом Штольце — 30-27, 30-27, 29-28.

    А вот Гаджимурад Антигулов потерпел поражение от шотландца Пола Крейга, который на третьей минуте первого раунда провел решающий удушающий прием. 0

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