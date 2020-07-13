Юрченко покинул пост главы ВФЛА

объявил об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Юрченко занял эту должность всего два с половиной месяца назад, 28 февраля 2020 года.

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА. Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период.

Особо хотел бы отметить работу членов Президиума и Комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса.

Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации легкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития Федерации», — говорится в заявлении Юрченко. 0