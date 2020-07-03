Умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедоваумер в больнице.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Рамзан Кадыров.

Отец бойца с конца апреля находился в одной из московских больниц и был в тяжелом состоянии на фоне осложнений коронавирусной инфекции. Ему также сделали операцию на сердце.

Ранее Хабиб сообщал, что его отец вышел из комы и медленно идет на поправку.

Абдулманап Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а известность к нему пришла, когда чемпионом UFC под его руководством стал его сын Хабиб Нурмагомедов. 0