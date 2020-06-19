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    Волкановски хочет провести бой с Нурмагомедовым

    Прочие Единоборства
    Австралийский боец Александр Волкановски признался, что готов перейти в легкий вес, чтобы сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

    Александр Волкановски
    Александр Волкановски

    «Мне не нравятся люди, которые гонятся за новыми весовыми категориями, но бой с Хабибом — отличный вариант. Сейчас мне предстоит защита пояса, затем, скорее всего, буду драться со следующим официальным претендентом. Но если в начале следующего года мне предложат такой бой, придется принять его.

    Хабиб — один из величайших бойцов в истории UFC. Испытываю к нему только уважение. Но меня очень, очень трудно удержать в партере. У меня есть мозги, есть кардио. Уважаю всех бойцов, но каждый в UFC хочет что-то доказать. И я хочу показать, что буду хорош в легком дивизионе», — цитирует Волкановски BJ Penn.

    Следующий поединок 31-летний австралиец, в активе которого 20 побед и 1 поражение за карьеру, проведет 11 июля на «Бойцовском острове» против Макса Холлоуэя. Это будет титульный бой в полулегком весе. 0

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