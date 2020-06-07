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    Шубенков: Затраты на нейтральный статус надо компенсировать всем атлетам

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    Российский барьерист Сергей Шубенков согласился с мнением Марии Ласицкене относительно решения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оплатить взносы за получение нейтрального статуса призерам международных соревнований.

    Сергей Шубенков
    Сергей Шубенков

    Ранее организация сообщила, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса.

    «Разделения на крутых и не крутых бояться не надо, оно давным-давно существует и без всяких нейтральных статусов.

    В чем Маша права: если компенсировать, то всем. Ставить условие "Давайте какие-нибудь места и результаты" — странный подход.

    В принципе, 250 долларов — не 10 тысяч долларов. Эти деньги я могу достать из кармана, приложить к заявке и отправить, что уже и сделал.

    Да, гарантий нет никаких, но их никогда не было. Мы каждый год отправляем эти бумаги и не знаем, что произойдет.

    Хорошо бы федерации эти расходы взять на себя. Маша права в том, что эта ситуация является следствием действий ВФЛА, не текущего руководства, но предыдущего. На нас не должно влиять. Если это их вина — они должны раскошелиться.

    World Athletics тоже такие интересные. 250 долларов спортсмен должен заплатить лично. При этом зачем им 250 долларов со спортсменов — я не очень понимаю.

    Но спустя некоторое время, как нам объявили новый регламент, World Athletics сказали, что можно подавать заявки на матпомощь пострадавшим от коронавируса.

    И, мне кажется, что-то я стал понимать», — сказал Шубенков в интервью ютуб-каналу «Нелегкая атлетика».

    Напомним, что ранее Мария Ласицкене заявила, что разделения на «достойных» (получение статуса + топ-3) и «недостойных» (отказ в статусе или мимо топ-3) спортсменов — это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами.

    «Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором "избранных". Еще раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в 5 миллионов долларов возникли "благодаря" федерации», — написала спортсменка в своем инстаграме. 0

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