Шубенков: Затраты на нейтральный статус надо компенсировать всем атлетам

Российский барьеристсогласился с мнениемотносительно решения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оплатить взносы за получение нейтрального статуса призерам международных соревнований.

Ранее организация сообщила, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса.

«Разделения на крутых и не крутых бояться не надо, оно давным-давно существует и без всяких нейтральных статусов.

В чем Маша права: если компенсировать, то всем. Ставить условие "Давайте какие-нибудь места и результаты" — странный подход.

В принципе, 250 долларов — не 10 тысяч долларов. Эти деньги я могу достать из кармана, приложить к заявке и отправить, что уже и сделал.

Да, гарантий нет никаких, но их никогда не было. Мы каждый год отправляем эти бумаги и не знаем, что произойдет.

Хорошо бы федерации эти расходы взять на себя. Маша права в том, что эта ситуация является следствием действий ВФЛА, не текущего руководства, но предыдущего. На нас не должно влиять. Если это их вина — они должны раскошелиться.

World Athletics тоже такие интересные. 250 долларов спортсмен должен заплатить лично. При этом зачем им 250 долларов со спортсменов — я не очень понимаю.

Но спустя некоторое время, как нам объявили новый регламент, World Athletics сказали, что можно подавать заявки на матпомощь пострадавшим от коронавируса.

И, мне кажется, что-то я стал понимать», — сказал Шубенков в интервью ютуб-каналу «Нелегкая атлетика».

Напомним, что ранее Мария Ласицкене заявила, что разделения на «достойных» (получение статуса + топ-3) и «недостойных» (отказ в статусе или мимо топ-3) спортсменов — это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами.

«Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором "избранных". Еще раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в 5 миллионов долларов возникли "благодаря" федерации», — написала спортсменка в своем инстаграме. 0