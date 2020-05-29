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    Уайт о лучшем бойце в истории UFC: Джон Джонс — величайший. Без вопросов

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    Президент UFC Дэйна Уайт считает, что лучшим бойцом организации за всю ее историю является Джон Джонс.

    Джон Джонс
    Джон Джонс

    «Джон Джонс — величайший. Без вопросов. Достаточно посмотреть, чего он добился. И как именно он добивался того, чего добился.

    Хотя он делал много такого, что не пошло ему на пользу. Еще безумнее представить, чего был добился Джонс, если бы всегда поступал правильно. Представьте, каким крутым он мог бы быть. И это я говорю о непобежденном бойце!

    Люди могут говорить, что он проигрывал свои бои, но я смотрю на мнения тех людей, мнение которых учитывается при определении результата. Вы можете не любить судейскую систему в UFC. Мне она и самому иногда не нравится. Но есть три человека, которые решают исходы боев. И эти три человека утверждают, что Джон Джонс не проиграл ни одного боя», — цитирует Уайта ESPN. 0

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