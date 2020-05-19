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    Алонсо не исключил возвращения в «Формулу-1»

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    Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо заявил, что не исключает возвращения в «Королевские гонки».

    Фернандо Алонсо
    Фернандо Алонсо

    «Я в отличной физической форме и предельно мотивирован, поэтому я хотел бы сосредоточиться на соревнованиях высшего уровня, будь то возвращение в "Формулу-1", гонки на выносливость или IndyCar», — цитирует испанского гонщика «Р-Спорт».

    Напомним, что Алонсо покинул «Формулу-1» после сезона-2018.

    В январе 38-летний гонщик, который является двукратным победителем «24 часов Ле-Мана», дебютировал в ралли-марафоне «Дакар», заняв 13-е место.

    «Когда я искал вызов и возможности на ближайшие годы, я решил остановить свой выбор на "Дакаре".

    Это было все равно, что подбросить монетку и посмотреть, как я смогу наслаждаться совершенно другой машиной. Это положительный опыт, который, я уверен, повторю в будущем.

    Но я думаю, что мое следующее испытание будет на высшем уровне, и я на 100% готов выйти и сделать это», — добавил испанец.

    Ранее сообщалось, что Алонсо ведет переговоры с командой «Формулы-1» «Рено», чтобы со следующего сезона заменить в ней австралийца Дэниела Риккьярдо, уходящего в «Макларен». 0

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