Алонсо не исключил возвращения в «Формулу-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1»заявил, что не исключает возвращения в «Королевские гонки».

«Я в отличной физической форме и предельно мотивирован, поэтому я хотел бы сосредоточиться на соревнованиях высшего уровня, будь то возвращение в "Формулу-1", гонки на выносливость или IndyCar», — цитирует испанского гонщика «Р-Спорт».

Напомним, что Алонсо покинул «Формулу-1» после сезона-2018.

В январе 38-летний гонщик, который является двукратным победителем «24 часов Ле-Мана», дебютировал в ралли-марафоне «Дакар», заняв 13-е место.

«Когда я искал вызов и возможности на ближайшие годы, я решил остановить свой выбор на "Дакаре".

Это было все равно, что подбросить монетку и посмотреть, как я смогу наслаждаться совершенно другой машиной. Это положительный опыт, который, я уверен, повторю в будущем.

Но я думаю, что мое следующее испытание будет на высшем уровне, и я на 100% готов выйти и сделать это», — добавил испанец.

Ранее сообщалось, что Алонсо ведет переговоры с командой «Формулы-1» «Рено», чтобы со следующего сезона заменить в ней австралийца Дэниела Риккьярдо, уходящего в «Макларен». 0