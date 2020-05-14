Отец Хабиба находится в тяжелом состоянии

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедованаходится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, у специалиста начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Состояние Нурмагомедова-старшего оценивается как крайне тяжелое, он находится в коме.

Ранее в СМИ появились информация о подозрении на коронавирус у Абдулманапа Нурмагомедова. Позднее Нурмагомедов-старший сообщил, что сдал тест на инфекцию, но результаты тестирования пока неизвестны.

5 мая стало известно, что Нурмагомедова госпитализировали в одну из московских клиник. 0