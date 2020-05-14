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    Отец Хабиба находится в тяжелом состоянии

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    Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.

    Абдулманап Нурмагомедов
    Абдулманап Нурмагомедов

    По информации источника, у специалиста начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Состояние Нурмагомедова-старшего оценивается как крайне тяжелое, он находится в коме.

    Ранее в СМИ появились информация о подозрении на коронавирус у Абдулманапа Нурмагомедова. Позднее Нурмагомедов-старший сообщил, что сдал тест на инфекцию, но результаты тестирования пока неизвестны.

    5 мая стало известно, что Нурмагомедова госпитализировали в одну из московских клиник. 0

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