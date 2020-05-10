СМИ: Сезон в Формуле-1 стартует 5 июля

Новый сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 начнется в Австрии 5 июля, информирует TJ13.

Команды уже получили подтверждение от Международной федерации автоспорта (FIA), но им запретили общаться на эту тему с журналистами.

Австрия примет два этапа подряд. Вторая гонка состоится 8 или 9 июля. Затем пройдут два этапа в Великобритании — 19 и 23 июля.

Этапы пройдут при пустых трибунах и при максимальных условиях безопасности. FIA даже забронировала для каждой команды отдельные отели.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции руководству Формулы-1 пришлось отложить начало нового сезона. Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Азербайджана и Канады перенесли, а этапы в Австралии, Монако, Испании и Франции отменили. 0