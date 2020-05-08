В «Формуле-1» не исключают полной отмены сезона в 2020 году

Исполнительный директор «Формулы-1»не готов гарантировать, что новый сезон автогонок состоится из-за пандемии коронавируса.

«У нас растёт уверенность, что чемпионат начнётся, однако нельзя дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится.

Нашей целью остаётся проведение первого этапа 5 июля в Австрии. Следом за ним через неделю, вероятнее всего, проведём ещё одну гонку — на "Ред Булл Ринг".

Ожидаем, что гонки в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся, что поздние этапы будут открыты для посещения.

У нас оптимистичные настроения по поводу количества трасс, которые смогут принять этап чемпионата мира.

Конечно, влияние пандемии коронавируса будет ощущаться, но мы чувствуем, что наши позиции по возвращению к гонкам окрепли», — приводит слова Кэри BBC. 0