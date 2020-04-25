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    Малиньяджи: Уайт знает, насколько глупы фанаты UFC

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    Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи не верит, что президент UFC Дана Уайт сможет реализовать свои планы на Fight Island.

    Дана Уайт
    Дана Уайт

    «Я думаю, что Дана — действительно умный парень, но он знает, насколько глупы поклонники UFC.

    Вы не можете провести турнир на частном острове, потому что вам нужен отель для размещения бойцов.

    Как вы собираетесь транслировать его? Какие бойцы будут летать в день боя, где бы они ни находились? Отель, где они будут спать? Пляж? Им нужны отдельные комнаты.

    Должны быть пресс-конференции и т. д.. Как вы собираетесь воплотить все это на частном острове? А потом арена... вам необходимо иметь там студию…

    То, что он сказал, совершенно невозможно с того момента, как он это произнес. Но это сообщество настолько глупо…», — передает слова Малиньяджи «Советский Спорт» со ссылкой на вoxingscene.com 0

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