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    Гейджи: Я подерусь с Конором, Хабиб — с Тони, потом победители этих пар

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    Боец UFC Джастин Гейджи заявил, что хочет увидеть бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Также он не исключает возможности проведения поединка между ним и Конором Макгрегором.

    Джастин Гейджи
    Джастин Гейджи

    «Не буду врать, я хочу увидеть бой Хабиба и Тони, — сказал в подкасте UFC Unfiltered Гэтжи. — Думаю, что я подерусь с Конором, а Хабиб — с Тони, после чего победители встретятся в очном поединке. Я готов драться в июне-июле. Да, я был готов выйти на поединок с Фергюсоном на коротком уведомлении, но сейчас мне нужны 8 недель для подготовки», — сказал спортсмен в эфире подкаста UFC Unfiltered.

    Напомним, что ранее стало известно об отмене турнира UFC 249, в рамках которого Гейджи должен был встретиться с Тони Фергюсоном. 0

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