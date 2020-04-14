Гейджи: Я подерусь с Конором, Хабиб — с Тони, потом победители этих пар

Боец UFC Джастин Гейджи заявил, что хочет увидеть бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Также он не исключает возможности проведения поединка между ним и Конором Макгрегором.

«Не буду врать, я хочу увидеть бой Хабиба и Тони, — сказал в подкасте UFC Unfiltered Гэтжи. — Думаю, что я подерусь с Конором, а Хабиб — с Тони, после чего победители встретятся в очном поединке. Я готов драться в июне-июле. Да, я был готов выйти на поединок с Фергюсоном на коротком уведомлении, но сейчас мне нужны 8 недель для подготовки», — сказал спортсмен в эфире подкаста UFC Unfiltered.

Напомним, что ранее стало известно об отмене турнира UFC 249, в рамках которого Гейджи должен был встретиться с Тони Фергюсоном. 0