У биатлонистки Халиуллиной обнаружен коронавирус

Президент Союза биатлонистов России (СБР)сообщил о том, что организация получила информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре.

Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение 3-4 дней, у нее прошла дома. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», — цитирует Драчева «Р-Спорт».

21-летняя Анастастия Халиуллина в январе стала чемпионкой мира по биатлону среди юниоров. 0