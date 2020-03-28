Нурмагомедов: «Соблюдайте чистоту»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг)опубликовал новый пост в своем Instagram.

31-летний российский боец обратился к подписчикам в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Коронавирус говорили они... На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», — написал Нурмагомедов.

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