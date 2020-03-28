Нурмагомедов: «Соблюдайте чистоту»

Хабиб Нурмагомедов
globallookpress.com
31-летний российский боец обратился к подписчикам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
«Коронавирус говорили они... На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», — написал Нурмагомедов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Коронавирус говорили они.... — На самом деле все очень даже серьезно.... — Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации не серьезно и с недооценкой. — Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей.