Бой Нурмагомедова с Фергюсоном пройдет без зрителей

Глава UFCзаявил, что нашел место для проведения чемпионского боя между

«Я знаю, знаю, где пройдет бой. Но я еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие.

Поверьте мне: мы не просто начали думать о безопасности, когда появился коронавирус. Здоровье и безопасность — это те вещи, о которых нормальным компаниям не обязательно нужно думать ежедневно. Здоровье и безопасность — это то, чем занимались задолго до коронавируса, будем заниматься и после того, как коронавирус исчезнет», — приводит слова Уайта Yahoo! Sports.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. В Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. 0