КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлКуда лучше перейти Бэйлу?
  • 07:17
    • Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»
  • 07:00
    • Бой Нурмагомедова с Фергюсоном пройдет без зрителей
  • 00:30
    • Саблист сборной России подозревает, что мог заразиться коронавирусом
  • 00:01
    • РФС подозревает ФК «Урожай» в договорняке
  • 22:32
    • У главного тренера «Галатасарая» Терима обнаружен коронавирус
    Все новости спорта

    Бой Нурмагомедова с Фергюсоном пройдет без зрителей

    Прочие Коронавирус в спорте Единоборства
    Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что нашел место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Я знаю, знаю, где пройдет бой. Но я еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие.

    Поверьте мне: мы не просто начали думать о безопасности, когда появился коронавирус. Здоровье и безопасность — это те вещи, о которых нормальным компаниям не обязательно нужно думать ежедневно. Здоровье и безопасность — это то, чем занимались задолго до коронавируса, будем заниматься и после того, как коронавирус исчезнет», — приводит слова Уайта Yahoo! Sports.

    Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. В Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями Родченкова
  • 05/03/2020 в 03:57
    •
  • Прогноз
  • Игры в шары
  • 2.02
  • Сегодня в 12:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магве» дома даст бой «Янгону»?
  • «Магве» — «Янгон». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кто виртуознее всех обращается с шарами?
  • Игры в шары. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»: гости забьют?
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ultimate Quaran-Team Cup FIFA Игры Технологии приходят на помощь. FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup спасет от скуки в отсутствие футболаО том, что такое FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup и как он устроен Вчера в 19:180
  • 20:57
    • Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены из-за коронавируса
  • 07:56
    • Широков: Все будет хорошо, мы пандемию победим
  • 07:32
    • «Барселона» планирует вернуться к тренировкам в конце апреля
    Пустующая база «Баварии» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 24 мартаФутбол меняет первоначальные даты возвращения матчей на более отдаленные сроки. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 07:410
  • Экспресс дня

  • «Неман» — «Шахтер»: кто выйдет в финал?
  • 3.02
    •
  • 01:58
    • Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать
  • 01:37
    • Врач сборной России: Ситуация с коронавирусом затянется до июня
  • 01:22
    • «Сочи» предложит Кокорину полноценный контракт
    Закрытый стадион «Боруссии» в Дортмунде Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 23 мартаКоронавирус штурмует Олимпиаду и чемпионат Австралии по футболу. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:420
  • 18:36
    • Нурмагомедов не знает, где пройдет бой с Фергюсоном
  • 18:17
    • Далалоян: Отменять или бойкотировать Олимпиаду-2020 не стоит
  • 17:35
    • ОКР сделал заявление относительно возможного переноса Олимпиады-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.02
  • Прогноз на матч Игры в шары
  • Прочие
  • Сегодня в 12:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Магве — Янгон
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шан Юнайтед — Саузерн Мьянма
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  3.02
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон