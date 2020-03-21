ФФР протестирует российских фехтовальщиков на коронавирус

Федерация фехтования России (ФФР) обратится с просьбой протестировать на коронавирус российских шпажистов, которые участвовали в этапе Гран-при в Будапеште, сообщил главный тренер сборной России

Этап Гран-при по фехтованию на шпагах прошел в столице Венгрии с 6 по 8 марта. На турнире были выявлены заражения среди представителей команд Китая и Южной Кореи.

«Сегодня из Международной федерации фехтования нам пришло письмо о том, что у трех китайских и трех корейских спортсменов по прилету из Венгрии был выявлен коронавирус.

В Будапеште выступали более 20 наших спортсменов. После возвращения из Венгрии они находились на недельном сборе на озере Круглое, а затем были распущены по домам.

Симптомов заболевания ни у кого из наших спортсменов нет. Однако FIE в своем письме отмечает, что у некоторых из тех, у кого был диагностирован коронавирус, симптомов не наблюдалось.

Федерация фехтования России отправит письма во все инстанции для того, чтобы были проверены не только шпажисты, но и все те, кто выезжал на другие соревнования — мужские и женские команды по сабле и рапире», — сказал Мамедов «Р-Спорт». 0