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    ФФР протестирует российских фехтовальщиков на коронавирус

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    Федерация фехтования России (ФФР) обратится с просьбой протестировать на коронавирус российских шпажистов, которые участвовали в этапе Гран-при в Будапеште, сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

    ФФР протестирует российских фехтовальщиков на коронавирус
    ФФР протестирует российских фехтовальщиков на коронавирус

    Этап Гран-при по фехтованию на шпагах прошел в столице Венгрии с 6 по 8 марта. На турнире были выявлены заражения среди представителей команд Китая и Южной Кореи.

    «Сегодня из Международной федерации фехтования нам пришло письмо о том, что у трех китайских и трех корейских спортсменов по прилету из Венгрии был выявлен коронавирус.

    В Будапеште выступали более 20 наших спортсменов. После возвращения из Венгрии они находились на недельном сборе на озере Круглое, а затем были распущены по домам.

    Симптомов заболевания ни у кого из наших спортсменов нет. Однако FIE в своем письме отмечает, что у некоторых из тех, у кого был диагностирован коронавирус, симптомов не наблюдалось.

    Федерация фехтования России отправит письма во все инстанции для того, чтобы были проверены не только шпажисты, но и все те, кто выезжал на другие соревнования — мужские и женские команды по сабле и рапире», — сказал Мамедов «Р-Спорт». 0

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