Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира

Мартен Фуркад
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Победу в гонке одержал титулованный француз Мартен Фуркад. Он преодолел дистанцию за 49 минут и 43,1 секунды при одном промахе.
Для Фуркада это золото стало двенадцатым на чемпионатах мира в карьере.
Серебряную медаль выиграл норвежец Йоханнес Бе, а бронзу — Доменик Ландертингер из Австрии.
Российские биатлонисты не смогли попасть в десятку лучших.
Чемпионат мира. Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Мартен Фуркад (Франция) — 49.43,1 (1 промах)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 57,0 (2)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) — 1.22,1 (1)...
11. Никита Поршнев (Россия) — 3.53,3 (2)
14. Евгений Гараничев (Россия) — 3.59,9 (3)
15. Александр Логинов (Россия) — 4.06,9 (5)
43. Эдуард Латыпов (Россия) — 6.14,9 (4) 0