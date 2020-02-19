Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце прошла индивидуальная гонка среди мужчин.

Победу в гонке одержал титулованный француз Мартен Фуркад. Он преодолел дистанцию за 49 минут и 43,1 секунды при одном промахе.

Для Фуркада это золото стало двенадцатым на чемпионатах мира в карьере.

Серебряную медаль выиграл норвежец Йоханнес Бе, а бронзу — Доменик Ландертингер из Австрии.

Российские биатлонисты не смогли попасть в десятку лучших.

Чемпионат мира. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Мартен Фуркад (Франция) — 49.43,1 (1 промах)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 57,0 (2)

3. Доминик Ландертингер (Австрия) — 1.22,1 (1)...

11. Никита Поршнев (Россия) — 3.53,3 (2)

14. Евгений Гараничев (Россия) — 3.59,9 (3)

15. Александр Логинов (Россия) — 4.06,9 (5)

43. Эдуард Латыпов (Россия) — 6.14,9 (4) 0