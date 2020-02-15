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    Логинов выиграл золото в спринте чемпионата мира по биатлону

    Прочие Биатлон Чемпионат мира по биатлону Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Россиянин прошел дистанцию без промахов и в борьбе за золото опередил двух французов — Кантена Фийона Майе и Мартена Фуркада.

    Логинов впервые в карьере стал чемпионом мира. Ранее в его активе на мировых первенствах были серебро и две бронзы.

    Логинов принес России первое за 12 лет золото ЧМ в личных гонках.

    Чемпионат мира. Антхольц. Мужчины. Спринт, 10 км

    1. Александр Логинов (Россия) — 22.48,1 (0 промахов)
    2. Кантен Фийон Майе (Франция) — +6,5 (1)
    3. Мартен Фуркад (Франция) — +19,5 (0)
    4. Тарьей Бе (Норвегия) — +22,5 (0)
    5. Йоханнес Бе (Норвегия) — +23,9 (1)…
    12. Матвей Елисеев (Россия) — +1.09,1 (1)…
    21. Никита Поршнев (Россия) — +1.22,3 (0)…
    54. Евгений Гараничев (Россия) — +2.26,4 (3). 0

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