Логинов выиграл золото в спринте чемпионата мира по биатлону

Россиянинзавоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Россиянин прошел дистанцию без промахов и в борьбе за золото опередил двух французов — Кантена Фийона Майе и Мартена Фуркада.

Логинов впервые в карьере стал чемпионом мира. Ранее в его активе на мировых первенствах были серебро и две бронзы.

Логинов принес России первое за 12 лет золото ЧМ в личных гонках.

Чемпионат мира. Антхольц. Мужчины. Спринт, 10 км

1. Александр Логинов (Россия) — 22.48,1 (0 промахов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — +6,5 (1)

3. Мартен Фуркад (Франция) — +19,5 (0)

4. Тарьей Бе (Норвегия) — +22,5 (0)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — +23,9 (1)…

12. Матвей Елисеев (Россия) — +1.09,1 (1)…

21. Никита Поршнев (Россия) — +1.22,3 (0)…

54. Евгений Гараничев (Россия) — +2.26,4 (3). 0