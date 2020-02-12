Борец Абдуллаев завоевал серебро ЧЕ, Головин — бронзу

Назир Абдуллаев
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Абдуллаев, выступающий в весовой категории до 67 кг, в финале проиграл норвежцу Мортену Торесену.
Бронзовыми призерами стали армянин Карен Асланян и литовец Криступас Слейва.
В весовой категории до 97 кг российский борец Александр Головин завоевал бронзу, в поединке за третье место победив чеха Артура Омарова со счетом 8:0.
Еще одним бронзовым призером стал турок Ченк Илдем.
Первым стал армянин Артур Алексанян, победивший в финале итальянца Николоза Кахелашвили — 7:1. 0