Борец Абдуллаев завоевал серебро ЧЕ, Головин — бронзу

Российский борец греко-римского стилязавоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Риме.

Абдуллаев, выступающий в весовой категории до 67 кг, в финале проиграл норвежцу Мортену Торесену.

Бронзовыми призерами стали армянин Карен Асланян и литовец Криступас Слейва.

В весовой категории до 97 кг российский борец Александр Головин завоевал бронзу, в поединке за третье место победив чеха Артура Омарова со счетом 8:0.

Еще одним бронзовым призером стал турок Ченк Илдем.

Первым стал армянин Артур Алексанян, победивший в финале итальянца Николоза Кахелашвили — 7:1. 0